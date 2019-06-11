Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-11T12:41:04+03:00

Он поругался с потерпевшим

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, его обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республики.

- 7 июня двое мужчин пошли в кафе через лес. По дороге они поругались, в результате обвиняемый ударил потерпевшего ножом, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. После обнаружения тела сотрудники полиции провели следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника.

Мужчина был задержан в кротчайшие сроки, на данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU