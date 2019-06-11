Двое детей из Удмуртии оказались в реанимации по вине пьяного водителя

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-11T11:18:13+03:00

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В Удмуртии 10 июня около 17:30 на пятом км автодороги «с. Галаново – с.Тарасово» Каракулинского района водитель не справился с управлением. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Пьяный водитель машины «ВАЗ-2114» не справился с управлением и перевернулся, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажиры 10-летняя и 7-летняя девочки получили тяжелые травмы. На данный момент они в реанимации. Также пострадали пассажиры 33-летний и 41-летний мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU