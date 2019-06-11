Ижевчане смогут присоединиться к фестивалю стрит-арт

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-11T13:18:06+03:00

Фасады зданий раскрасить можно будет 11 и 12 июня

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В Ижевске начался фестиваль стрит-арта, к этой работе могут подключиться ижевчане. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К 12 июня (Дню города) ижевскими художниками будут созданы уличные арт-объекты с культурой участия в нескольких посещаемых горожанами досуговых точках города:

1. Открытый сад за Администрацией города;

2. Центр современной драматургии и режиссуры в Летнем саду;

3. Библиотека им. Маршака;

4. Забор на Набережной Ижевского пруда у Дамбы;

5. Объект на углу улиц 10 лет Октября и Удмуртской;

6. Парк УРМИИ (Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств);

7. Двор по адресу Удмуртская 267/к.2;

8. Объект на Широком переулке за Филармонией.

Также у каждого объекта будет своя тематика. Например, фасад библиотеки им. Маршака по Дзержинского, 83 раскрасят по мотивам произведения «Дом, который построил Джек».

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ИСТОЧНИК KP.RU