Когда завершат работы по нанесению разметки в Ижевске?

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-11T13:59:37+03:00

На данный момент нанесено около 100 тыс. погонных метров

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В Ижевске продолжаются работы по нанесению разметки. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на пресс-конференции сообщил, что подрядчик должен справиться до конца июня.

При этом, на данный момент из 559 тысяч погонных метров разметки на дорогах города появилось около 100 тысяч погонных метров. Центральный квадрат закончат к Дню города.

Напомним, по какой причине власти города расторгают договор с подрядчиком, отвечающим за нанесение линейной разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU