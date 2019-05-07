Качество разметки проверят на трассах Удмуртии

7 Май 14:47 2019-05-08T12:32:06+03:00

Для этих целей купили специальное оборудование

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На трассах Удмуртии проверят качество разметки. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Для проверки качества дорожной разметки закупили специальное оборудование – ретрорефлектометр. Теперь, если заказчик выявит несоответствия разметки, такие работы не будут оплачиваться и приниматься, - сообщается в группе.

В 2019 году подрядчикам предстоит нанести разметку на региональных дорогах общей протяженностью 1727,8 км. На трассах Ижевск-Якшур-Бодья и Ижевск - аэропорт осевая разметка будет выполнена из термопластика.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено устройство наружного освещения на двух участках трасс, установка четырех светофоров и шесть комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU