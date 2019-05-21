С подрядчиком, который отвечает за нанесение линейной разметки в Ижевске, власти расторгают договор

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-21T18:14:48+03:00

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В Ижевске власти города расторгают договор с подрядчиком, который на данный момент отвечает за нанесение линейной разметки (Глазов). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сегодня этим подрядчиком не выполняются условия контракта. Поэтому планируется расторжение договора по инициативе заказчика в одностороннем порядке. При этом, к июню центральный квадрат будет размечен – это обязательство городские власти берут на себя, - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Другая подрядная организация из Оренбурга уже приступила к работе – на улицах города появляются обновленные пешеходные переходы.

20 мая был проведен аукцион, по предоставлению услуг нанесения разметки осевых линий. В ближайшее время с победителем будет заключен договор.

Напомним, в этом году на улично-дорожной сети города всего будут нанесены 630 тыс. погонных метров горизонтальной разметки с применением специальной эмали со светоотражающими частицами. Из них 3 873 погонных метров разметки - пешеходные переходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU