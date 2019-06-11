«Бабушки из Бураново» побывали в музее Национального банка Удмуртии
В музее Национального банка Удмуртии побывали «Бабушки из Бураново». Об этом сообщает пресс-служба отделения.
- Перед осмотром экспозиции бабушки ударили в раритетный колокол. А после этого им рассказали, как менялись отечественные деньги, показали бумажные копейки, первые советские банкноты и коллекцию современных памятных монет. При этом экскурсия была на удмуртском языке, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба Нацбанка Удмуртии
«Бабушки из Бураново», в свою очередь, отметили, что узнали много нового из истории отечественных денег и напомнили, что монеты были не только средством платежа, но и женским украшением.
- Монисто собирались из монет и передавались из поколения в поколение. По ним можно рассказывать об истории своего рода, - поделились бабушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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