«Бабушки из Бураново» побывали в музее Национального банка Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-11T17:09:00+03:00

Им рассказали об истории денег на удмуртском языке

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В музее Национального банка Удмуртии побывали «Бабушки из Бураново». Об этом сообщает пресс-служба отделения.

- Перед осмотром экспозиции бабушки ударили в раритетный колокол. А после этого им рассказали, как менялись отечественные деньги, показали бумажные копейки, первые советские банкноты и коллекцию современных памятных монет. При этом экскурсия была на удмуртском языке, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Нацбанка Удмуртии

«Бабушки из Бураново», в свою очередь, отметили, что узнали много нового из истории отечественных денег и напомнили, что монеты были не только средством платежа, но и женским украшением.

- Монисто собирались из монет и передавались из поколения в поколение. По ним можно рассказывать об истории своего рода, - поделились бабушки.

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