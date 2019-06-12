Какая судьба ждет Сарапульский детдом?

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-12T08:36:16+03:00

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В администрации Сарапула 11 июня прошло рабочее совещание, посвященное вопросу реорганизации детского дома. Об этом сообщает пресс-служба главы и администрации города.

В ходе совещания было принято решение о приостановке реорганизации детского дома для детей с ограниченными возможностями. Комиссия должна будет проанализировать текущее состояние учреждения.

Глава Сарапула отметил, что реорганизация ребятам посещать детский сад и приведет к освобождению 135 мест в других детских садах.

- Этот Детский сад, где будут собраны все специалисты, которые проходили учёбу и переподготовку, сможет сработать не только на количество детей, которые сейчас в Детском доме, но и на большее количество детей, которые нуждается в этой помощи, - пояснила Ольга Авдеева – уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка.

Но решение о дальнейшей судьбе учреждения должно быть взвешенным. Как рассказала Министр образования и науки республики Светлана Болотникова, в ближайшее время будет проведена комплексная проверка деятельности Детского дома, в том числе по взаимоотношениям с органами опеки.

В настоящий момент в Сарапульском детском доме воспитывается 17 детей, трое из них – сироты.

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ИСТОЧНИК KP.RU