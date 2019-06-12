2019-06-12T14:12:04+03:00
Общество

В Ижевске запустили исторический трамвайный маршрут

Проект «Прогулки по Ижевску» городской Общественной палаты стартовал 12 июня
Анастасия ЗахароваКАРДОПОЛЬЦЕВА Елена
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 июня, в Ижевске стартовал уникальный исторический проект – трамвайный маршрут «Прогулки по Ижевску». Пассажиры специального брендированного вагона могут узнать интересные факты об истории города с помощью аудиороликов, звучащих во время движения. Это не только образовательный, но и своего рода экскурсионный маршрут, ведь многие факты связаны с теми улицами и объектами, мимо которых проезжает трамвай.

Первые пассажиры маршрута №1 уже оценили проект.

– Я специально вчера узнавала расписание трамвая у диспетчера, – говорит ижевчанка Татьяна Трунаева. – Это моё первое мероприятие на сегодня, я даже встала пораньше. Мне нравится, что тут рассказывают исторические факты, которые я сама бы не нашла. Я еду буквально две остановки, а уже столько полезной информации! Хочу, чтобы этот трамвай побольше ездил по нашему городу. Хотелось бы, например, прокатиться по десятому маршруту. Там живет много людей, и местность совсем другая. Спасибо огромное за проект Общественной палате!

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

– Я горжусь! Даже слезы идут. Я сама водитель трамвая на втором маршруте, но ничего не знала об этом проекте. И о местах, мимо которых езжу, тоже не знала. Я довольна, – поделилась эмоциями Галина Иванова.

Трамвай ходит по маршруту №1 – от остановки «Кинотеатр «Аврора» до улицы Московской. Его пассажиры могут узнать, когда и для чего в наш город приезжали мама и сестра Владимира Ленина, чем уникален переулок Широкий, где в Ижевске находится Красная площадь, почему Ястребовский переулок раньше назывался Бодинским и многое другое. Исторический трамвай будет курсировать все лето. В июле его запустят по другому маршруту, чтобы охватить больше пассажиров.

СПРАВКА "КП"

Исторический трамвай – это проект Общественной палаты Ижевска, реализованный при участии сайта IZHLIFE.RU, предприятия «ИжГорЭлектроТранс» и агентства транзитной рекламы «Движок».

Хотите узнать больше об истории Ижевска? Садитесь в трамвай №1 с логотипом проекта «Прогулки по Ижевску» на борту или читайте наши исторические материалы в разделе «Город» -> «История Ижевска».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.

- Новый конкурс от "Комсомолки" с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.

Трамвай "Прогулки по Ижевску".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Режиссер фильма «Лунный свет» остался под впечатлением от выступления Алины Загитовой
Ижевчанин задержан за хищение 140 тысяч рублей с утерянной карты
«Тебе, Россия, посвящается!»: в Ижевске прошел Большой хоровой собор
На Ижевском пруду утонул 16-летний школьник
Какая судьба ждет Сарапульский детдом?
«Бабушки из Бураново» побывали в музее Национального банка Удмуртии
В Ижевске могут подорожать услуги Ижводоканала
«Ростелеком» обновил систему освещения в школах Удмуртии
Медвежата Ижевска проверили на себе переноску для спасения сирот
10 млн рублей выделят на ремонт ливневок в Ижевске
Уголовное дело ижевских стрелков передали в суд
Когда завершат работы по нанесению разметки в Ижевске?
Какая погода будет в День города в Ижевске?
Чемпионат для карапузов состоится в Ижевске
Ижевчане смогут присоединиться к фестивалю стрит-арт
Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве