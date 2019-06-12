Писали пером и разрисовали 220 цилиндров: как в Ижевске прошла акция «Пусть всегда будет Пушкин»
В Ижевске прошла акция «Пусть всегда будет Пушкин». Мероприятие состоялось в день города за домом правительства. Участники посмотрели спектакль от театра «Молодой человек», разрисовали 220 цилиндров в честь 220-летнего юбилея поэта и поиграли в игры Пушкинских времен. Как прошла акция – смотрите в фоторепортаже "Комсомолки".
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
На площадке повсюду стоят картонные фигуры с Пушкиным. Всем желающим выдают цилиндры.
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
На мероприятии выступили оркестр и несколько танцевальных коллективов. Исполняли, конечно, танцы для бала.
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
- Праздник посвящен 220-летию со дня рождения Пушкина. Главный организатор – театр «Молодой человек». Артисты показывают представление, которое они шло в Михайловском на днях поэзии в течение восьми лет, - рассказала Елена Столова, директор театра «Молодой человек
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
В празднике участвуют 700 человек. Максим, актер театра «Молодой человек», сегодня играет кота ученого.
-Спектакль интерактивный. Мне все очень нравится. Повезло с погодой: сегодня нежарко, и в костюме мне комфортно, - говорит Максим.
Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
На празднике можно было еще и научиться писать, как Пушкин. Женщина в костюме няни Арины Родионовны учит детей писать настоящими перьями по прописям. Почерк – Пушкинский.
-Не бойтесь рисовать в прописях. Пушкин постоянно рисовал в своих тетрадях, - говорит «няня».
-Мы уже послушали оркестр и сфотографировались с Пушкиным. Жалко, что закрыта центральная площадь. Поэтому сегодня здесь самая веселая площадка, - поделился
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акция "Пусть всегда будет Пушкин".
ИСТОЧНИК KP.RU
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