Сразу несколько участков перекроют в Ижевске 13 июня
В Ижевске, 13 июня, в четверг будет ограничено движение на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 07:30 до 14:00 на время проведения антитеррористических учений будет временно ограничено движение машин на участках:
- в пер. Железнодорожный в районе здания 5а к.2, - в проезде от ул. Маркина до пер. Железнодорожный между домами №№ 63 и 65 по ул. Маркина, - в пер. Железнодорожный в районе пересечения с ул. Маркина.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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