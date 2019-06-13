2019-06-13T06:15:42+03:00
Общество

Сразу несколько участков перекроют в Ижевске 13 июня

Движение будет ограничено с 07:00 до 14:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 24nf.ruФото: 24nf.ru
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В Ижевске, 13 июня, в четверг будет ограничено движение на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 07:30 до 14:00 на время проведения антитеррористических учений будет временно ограничено движение машин на участках:

- в пер. Железнодорожный в районе здания 5а к.2, - в проезде от ул. Маркина до пер. Железнодорожный между домами №№ 63 и 65 по ул. Маркина, - в пер. Железнодорожный в районе пересечения с ул. Маркина.

Жителей города просят сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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