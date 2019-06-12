2019-06-12T18:30:14+03:00
Общество

Удмуртский национальный праздник «Гербер» отметили с размахом

Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня России и Дня города
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства УдмуртииФото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии
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В рамках празднования Дня города и Дня России в Ижевске прошел Удмуртский национальный праздник «Гербер». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Традиционно праздник отмечали в парке «Березовая роща». В ходе празднования на площадке прошел «Парад делегаций», в котором приняли участие общественные организации, самодеятельные коллективы, депутаты, работники образования и многие другие в национальных удмуртских костюмах.

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

На главной сцене праздника состоялись выступления ансамблей «Италмас», «Шулдыр жыт», а также творческих коллективов Ижевска: «Инвожо», «Тюрагай», «Эшъёс» и «Зардон».

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Традиционно на площадке расположились игровая зона для детей, различные мастер-классы и лавки с национальными сувенирами. Также все гости могли попробовать обрядовую кашу и национальные блюда.

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Фото: предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

Закрывала праздничную программу молодежная этно-дискотека под открытым небом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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