2019-06-12T11:07:24+03:00
Общество

День города в Ижевске: «Матрешка Fest», удмуртский национальный праздник «Гербер» и праздничный концерт

«Комсомолка» будет вести онлайн-трансляцию, что происходит в городе [трансляция обновляется]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Всех с Днем города! Сегодня «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию самых масштабных мероприятий. Напомним, празднование Дня города началось еще 10 июня - жители отмечали День двора, а 11 июня прошел всем полюбившийся праздник - День района.

Вернемся к сегодняшнему дню: у нас есть афиша мероприятий, куда точно нужно сходить (продолжение).

- А также о перекрытиях дорог (подробнее). Сегодня лучше выйти прогуливаться пешком.

- Кстати, власти города приготовили сюрприз ижевчанам (подробнее).

- Что с погодой? Синоптики обещают теплую и ветреную погоду. Читайте подробный прогноз на сайте.

- Одно из мероприятий приятно удивит ижевчан всех возрастов (продолжение).

- Самое главное событие сегодняшнего дня - салют! Хотите посмотреть его с необычного ракурса? У нас есть решение.

В Ижевске началась эстафета "Бежим с Кузей".

10:30 в Ижевске началась эстафета "Бежим с Кузей"

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

На площадке за Домом правительства идет подготовка к «Литературному Арбату»

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В Козьем парке идет подготовка к национальному празднику "Гербер"

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

На площадке парка проходят разные мастер-классы

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

В Козьем парке можно очень вкусно перекусить

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

А также на площадке можно найти много интересного

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

12:00 на Набережной идет подготовка к межнациональному фестивалю «МатрешкаFEST»

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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