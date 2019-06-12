День города в Ижевске: «Матрешка Fest», удмуртский национальный праздник «Гербер» и праздничный концерт
Доброе утро, Ижевск! Всех с Днем города! Сегодня «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию самых масштабных мероприятий. Напомним, празднование Дня города началось еще 10 июня - жители отмечали День двора, а 11 июня прошел всем полюбившийся праздник - День района.
Вернемся к сегодняшнему дню: у нас есть афиша мероприятий, куда точно нужно сходить (продолжение).
- А также о перекрытиях дорог (подробнее). Сегодня лучше выйти прогуливаться пешком.
- Кстати, власти города приготовили сюрприз ижевчанам (подробнее).
- Что с погодой? Синоптики обещают теплую и ветреную погоду. Читайте подробный прогноз на сайте.
- Одно из мероприятий приятно удивит ижевчан всех возрастов (продолжение).
- Самое главное событие сегодняшнего дня - салют! Хотите посмотреть его с необычного ракурса? У нас есть решение.
В Ижевске началась эстафета "Бежим с Кузей".
10:30 в Ижевске началась эстафета "Бежим с Кузей"
Фото: предоставлено организаторами
На площадке за Домом правительства идет подготовка к «Литературному Арбату»
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
В Козьем парке идет подготовка к национальному празднику "Гербер"
Фото: Екатерина Ардашева
На площадке парка проходят разные мастер-классы
Фото: Екатерина Ардашева
В Козьем парке можно очень вкусно перекусить
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
А также на площадке можно найти много интересного
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
12:00 на Набережной идет подготовка к межнациональному фестивалю «МатрешкаFEST»
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
ИСТОЧНИК KP.RU
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