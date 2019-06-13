2019-06-13T06:39:32+03:00
Общество

В каких домах Ижевска отключат горячую воду 13 июня?

Удмуртские коммунальные системы начинают 13 этап испытаний
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске ООО «УКС» начинает 13 этап гидравлических испытаний. В связи с этим в некоторых домах отключат горячую воду до 24 июня.

Адреса, где пройдет отключение:

- Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50;

- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;

- К.Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69;

- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;

- Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Орджоникидзе 2Б, 36, 42, 52а, 61, 71;

- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;

- Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186;

- Советская 16, 18, 20, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;

- Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

Ижевчан предупреждают о том, что во время испытаний трубопроводы находятся под давлением. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание! 13 июня будут перекрыты несколько участков дорог. С чем это связано, читайте на сайте.

- Глава Ижевска в удмуртском национальном костюме и обрядовая каша: как прошел "Гербер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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