2019-06-13T07:00:00+03:00
Общество

«Рыжих хвостов» больше не будет в Ижевске?

Планируется, что завод избавится от дыма к 2022 году
Ульяна КОЛМОГОРОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: радио "Адам"Фото: радио "Адам"
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с журналистами рассказал о том, что в скором времени из города исчезнут «рыжие хвосты».

Дым – это выбросы оксида железа, которые происходят с момента постройки завода. Ижевчан беспокоит каждодневные выбросы и «рыжие хвосты» в небе.

- Когда не было систем газоочистки на город выбрасывалось 8 тыс. тонн, они ложились на город. Сегодня рыжий дым – это в 10 раз меньше, 800 тон, но это все равно еще много, хоть и в пределах допустимых выбросов. . Все равно ещё много, но это в пределах допустимых выбросов, которые утверждены Росприроднадзором. Проверки собственной лабораторией Ижстали не обнаружили превышение допусков, Росприроднадзор не обнаружил, но тем не менее дым по цвету раздражает всех - главу города, главу республики, горожан., - сообщил Олег Бекмеметьев.

Также по словам главы Ижевска, у завода система газоочистки итальянская, в планах разработать проект подключения последней печи к этой системе газоочистки. Именно эта последняя печь во время проведения на ней плавки и выбрасывает рыжий хвост в атмосферу. Инвестиции, чтобы подключить печь требуются в размере 150 млн рублей. Но они пока в бюджет не заложены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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