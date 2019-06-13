Молодой человек, который приставал к 11-летней девочке в Ижевске, признал свою вину

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-13T09:57:04+03:00

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В Ижевске молодой человек, который приставал к несовершеннолетней, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- Установлено, 5 июня днем 11-летняя девочка шла через лог по улице Труда. В этот момент на девочку напал молодой человек. Он затащил ее в кусты и начал приставать. Но девочка стала активно сопротивляться: кричала, укусила за руку и несколько раз ударила телефоном по голове, - сообщает ведомство.

В связи с этим обвиняемый был вынужден скрыться с места преступления. После случившегося девочка обратилась за помощью к прохожим, те сразу вызвали полицию. Преступник был пойман в кротчайшие сроки. Им оказался 20-летний ранее не судимый, пекарь одной из торговых компаний города.

Обвиняемый полностью признал свою вину, на данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU