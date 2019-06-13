На улице Кирова в Ижевске проведут капремонт теплосети

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-13T08:35:20+03:00

В связи с этим ограничат движение

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В Ижевске ограничат движение по улице Кирова на участке от улицы Песочная до улицы 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с капитальным ремонтом теплосети ограничения будут действовать с 14 по 16 июня.

- с 22:00 14 июня до 5:45 15 июня;

- с 22:00 15 июня до 5:45 16 июня;

- с 22:00 16 июня до 5:45 17 июня.

Напомним, в связи с проведением очередного этапа гидравлических испытаний, в некоторых домах отключат горячую воду (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU