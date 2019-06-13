Женщина попала в реанимацию в результате ДТП в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-13T11:44:50+03:00

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В Ижевске 12 июня около 17:00 по улице Воткинское шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 28-летний водитель машины «Нива» не имеющий прав, при повороте налево врезался в попутно двигающуюся машину «Лада-Калина», под управлением мужчины 67 лет. От удара последняя машина врезалась в столб, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Лада-Калина» получил травмы, его пассажир – женщина 67 лет получила множественные ранения и была доставлена в больницу. На данный момент она находится в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU