По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка
В Ижевске по факту утопления 16-летнего школьника в пруду организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- По данным проверки, 11 июня около 16:00 компания подростков пришла на берег Ижевского пруда. Во время купания вблизи улицы Береговая в необорудованном для купания месте один из компании - 16-летний девятиклассник - утонул, - сообщает ведомство.
На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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