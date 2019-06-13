По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-13T10:55:17+03:00

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В Ижевске по факту утопления 16-летнего школьника в пруду организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- По данным проверки, 11 июня около 16:00 компания подростков пришла на берег Ижевского пруда. Во время купания вблизи улицы Береговая в необорудованном для купания месте один из компании - 16-летний девятиклассник - утонул, - сообщает ведомство.

На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU