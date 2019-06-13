Ближайшая ночь в Удмуртии ожидается самой холодной
В Удмуртии в ночь на 14 июня ожидаются заморозки на почве. Температура опустится до +1…+6 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Ночью 13 июня температура составила +2…+5 градусов по республике, в Ижевске +2,2 градуса. Эти два дня будут самыми холодными за июнь. По прогнозам синоптиков, лето вернется 19 июня.
14 июня, в пятницу, температура днем +13…+15 градусов, ночью +1…+6 градусов, пасмурно, возможен небольшой дождь.
15 июня, суббота, температура днем +15…+17 градусов, ночью +10…+11 градусов. Возможен небольшой дождь.
16 июня, воскресенье, температура днем +13 градусов, ночью +6…+7 градусов. Облачно с прояснениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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