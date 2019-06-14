«Если ты не едешь в Париж, то Париж едет к тебе»: В Удмуртии появилась своя Эйфелева башня

СЕГОДНЯ 07:09 2019-06-14T07:09:51+03:00

Ее создатель два года трудился над конструкцией

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Жители деревни Палагай Юкаменского района Удмуртии теперь могут с гордостью говорить, что каждый день видят Эйфелеву башню. А все потому, что местный житель Талип Абашев установил ее прямо на улице деревни. Каждый проезжающий может увидеть достопримечательность. Конечно, она не 324 метра, как оригинал, но все пропорции соблюдены.

Как рассказал ее создатель в интервью ГТРК «Удмуртия», башню высотой в 10 метров он создавал два года. И самое сложное было соблюсти соотношение всех размеров. Возможно из-за этого, она кажется немного покосившейся. Но кто же будет против, ведь Пизанская башня тоже одно из самых узнаваемых мест.

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У жителей деревни Палагай в Удмуртии появилась своя Эйфелева башня.У жителей деревни Палагай Юкаменского района Удмуртии появилась своя Эйфелева башня. В этом населенном пункте вообще есть на что посмотреть. Подробнее в нашем сюжете. Присоединяйтесь к нашим соцсетям и знайте больше : ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/udmtv/?ref=bookmarks ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/novosti18 ИНСТАГРАМ : https://www.instagram.com/udmtv24/

ИСТОЧНИК KP.RU