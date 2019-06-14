2019-06-14T07:09:51+03:00
Общество

«Если ты не едешь в Париж, то Париж едет к тебе»: В Удмуртии появилась своя Эйфелева башня

Ее создатель два года трудился над конструкцией
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Жители деревни Палагай Юкаменского района Удмуртии теперь могут с гордостью говорить, что каждый день видят Эйфелеву башню. А все потому, что местный житель Талип Абашев установил ее прямо на улице деревни. Каждый проезжающий может увидеть достопримечательность. Конечно, она не 324 метра, как оригинал, но все пропорции соблюдены.

Как рассказал ее создатель в интервью ГТРК «Удмуртия», башню высотой в 10 метров он создавал два года. И самое сложное было соблюсти соотношение всех размеров. Возможно из-за этого, она кажется немного покосившейся. Но кто же будет против, ведь Пизанская башня тоже одно из самых узнаваемых мест.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад. Чувствуете подвох?

В Удмуртии и Москве решили оригинально рассказать о 100-летии со дня рождения Михаила Калашникова.

У жителей деревни Палагай в Удмуртии появилась своя Эйфелева башня.У жителей деревни Палагай Юкаменского района Удмуртии появилась своя Эйфелева башня. В этом населенном пункте вообще есть на что посмотреть. Подробнее в нашем сюжете. Присоединяйтесь к нашим соцсетям и знайте больше : ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/udmtv/?ref=bookmarks ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/novosti18 ИНСТАГРАМ : https://www.instagram.com/udmtv24/

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»
При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад
В Удмуртии и Москве появятся проездные с Михаилом Калашниковым
В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель
Как будет ездить общественный транспорт в связи с перекрытием улицы 30 лет Победы в Ижевске?
В связи с проведением монтажных работ в Ижевске отключат некоторые телепрограммы
На новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы не будут перерабатываться
В Ижевске разыскивают молодого человека
По какой причине сняли хороший слой асфальта на улице 10 лет Октября в Ижевске?
Кристина Орбакайте рассказала об удмуртских перепечах и какая песня была исполнена специально для Ижевска
Будут ли фигуристку Алину Загитову штрафовать за езду без прав?
Расследование уголовного дела о незаконной организации казино в Удмуртии закончено
Женщина попала в реанимацию в результате ДТП в Ижевске
В праздновании Дня города приняло 55 тысяч ижевчан
По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка
Ближайшая ночь в Удмуртии ожидается самой холодной
Молодой человек, который приставал к 11-летней девочке в Ижевске, признал свою вину
На улице Кирова в Ижевске проведут капремонт теплосети
Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?
«Рыжих хвостов» больше не будет в Ижевске?
В каких домах Ижевска отключат горячую воду 13 июня?
Сразу несколько участков перекроют в Ижевске 13 июня
Удмуртский национальный праздник «Гербер» отметили с размахом
«Семейная аллея Матрёшек», 2000 раскрашенных фигур и 300 человек участников: как прошел «Матрёшка Fest»