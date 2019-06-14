Молодого человека из Удмуртии обвиняют сразу в нескольких преступлениях

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-14T09:24:50+03:00

Он напал на девушку, изнасиловал и похитил сумку

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В Удмуртии ранее судимый молодой человек обвиняется сразу в нескольких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республики.

- 23 февраля обвиняемый выпил, около двух часов ночи он познакомился в кафе с девушкой и предложил проводить ее до дома. По дороге молодой человек повалил девушку в снег, избил по лицу и изнасиловал. После этого он выхватил сумку, где лежали деньги, личные вещи и документы, и скрылся, - сообщает ведомство.

Девушке помогли прохожие, они вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу. Личность преступника была установлена в кротчайшие сроки. Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU