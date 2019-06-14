2019-06-14T08:49:42+03:00
Общество

Пешеходная улица может появиться в Ижевске

Такая улица может стать центром притяжения для горожан и туристов
Дарья ПОРСЕВАКРАСИЛЬНИКОВ Михаил
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске может появиться пешеходная улица «Никольская». Об этом рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин на встрече с журналистами.

- У нас во всех моногородах такие улицы появятся. Малый бизнес должен проявить инициативу и на этих улицах начать свою работу. Мы даже проекты подготовили по всем моногородам, где эти улицы "Никольские" могут появится. Сейчас мы ждем условия от Фонда развития моногородов, сколько денег они готовы давать. Как эти условия мы получим, то мы начнем эти проекты реализовывать. И в Ижевске пешеходная улица должна появиться — есть локации, которые готовы стать пешеходными, там активно развивается малый бизнес и есть большое количество людей, которые гуляют на этих улицах. Надеюсь, что к 2021 году мы этот проект реализуем и в Ижевске, - пояснил Александр Свинин.

Справка «КП»

Цель проекта «Никольская улица» — создание в моногородах прогулочных и торговых улиц, которые станут центрами притяжения для горожан и туристов. Одним из его направлений является развитие ремесленного дела и народных промыслов. Название проекту дала ул. Никольская в Москве, которая стала центром притяжения для гостей России во время Чемпионата мира по футболу-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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