Пьяная ижевчанка прогуливалась с 4-летнем ребенком
В Ижевске была задержана женщина, которая пьяная находилась на прогулке с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Воткинское шоссе на газоне лежат пьяные мужчина и женщина, при этом вместе с ними находится маленький ребенок. Сотрудники полиции выехали на место, информация подтвердилась. Все трое были доставлены в УМВД России по городу для проверки, - сообщает ведомство.
В результате проверки 30-летняя женщина и ее сожитель привлечены к административной ответственности по статье «появление в общественном месте в состоянии опьянения». Также женщина привлечена за то, что не смотрела за ребенком.
Через несколько дней после нарушения 4-летнего мальчика вернули в семью. Также выяснилось, что задержанная мать троих детей, которых также забирали за ненадлежащее поведение, а после возвращали.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Новая подсветка появилась на некоторых зданиях города.
- Молодого человека из Удмуртии обвиняют сразу в нескольких преступлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»