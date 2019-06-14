2019-06-14T10:24:12+03:00
Общество

Пьяная ижевчанка прогуливалась с 4-летнем ребенком

В дежурную часть обратились очевидцы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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В Ижевске была задержана женщина, которая пьяная находилась на прогулке с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Воткинское шоссе на газоне лежат пьяные мужчина и женщина, при этом вместе с ними находится маленький ребенок. Сотрудники полиции выехали на место, информация подтвердилась. Все трое были доставлены в УМВД России по городу для проверки, - сообщает ведомство.

В результате проверки 30-летняя женщина и ее сожитель привлечены к административной ответственности по статье «появление в общественном месте в состоянии опьянения». Также женщина привлечена за то, что не смотрела за ребенком.

Через несколько дней после нарушения 4-летнего мальчика вернули в семью. Также выяснилось, что задержанная мать троих детей, которых также забирали за ненадлежащее поведение, а после возвращали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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