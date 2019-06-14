Три объекта в Ижевске получили новую подсветку
Ко Дню города три объекта в Ижевске получили новую светодиодную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Россетей Центра и Приволжья Удмуртэнерго.
Новое освещение получили Институт нефти и газа УдГУ, также сделали подсветку колонн у памятника Пушкину. Светильники, защищенные от влаги и пыли установили на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Еще подсветка появилась на Национальном музее имени Кузебая Герда.
- Вместе с Россети мы сделали первый шаг к изменению облика города - начали с подсветки значимых для Ижевска объектов, - написал глава Удмуртии на своей странице «ВКонтакте»
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Новая подсветка появилась на зданиях Ижевска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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