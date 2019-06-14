Три объекта в Ижевске получили новую подсветку

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-14T09:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ко Дню города три объекта в Ижевске получили новую светодиодную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Россетей Центра и Приволжья Удмуртэнерго.

Новое освещение получили Институт нефти и газа УдГУ, также сделали подсветку колонн у памятника Пушкину. Светильники, защищенные от влаги и пыли установили на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Еще подсветка появилась на Национальном музее имени Кузебая Герда.

- Вместе с Россети мы сделали первый шаг к изменению облика города - начали с подсветки значимых для Ижевска объектов, - написал глава Удмуртии на своей странице «ВКонтакте»

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Журналисту "Комсомолки" удалось пообщаться с Кристиной Орбакайте перед выступлением. Что рассказала об Ижевске певица.

- В эфире радио "КП-Ижевск" начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, как идет расследование по факту езды Алины Загитовой без прав.

А ТАКЖЕ:

- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.

- Новый конкурс от «Комсомолки» с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.

Новая подсветка появилась на зданиях Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU