Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-14T10:54:49+03:00

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В Ижевске 13 июня произошло ДТП по улице Дзержинского. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель «Тойота Королла» с прицепом, при выезде с прилегающей территории сбил двухлетнего мальчика, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU