2019-06-14T10:54:49+03:00
Происшествия

Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика

ДТП произошло 13 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 13 июня произошло ДТП по улице Дзержинского. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель «Тойота Королла» с прицепом, при выезде с прилегающей территории сбил двухлетнего мальчика, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

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- Что только не происходит в нашем городе! Вместо того, чтобы гулять со своим чадом ижевчанка лежала пьяная на газоне.

- Новая подсветка появилась на некоторых зданиях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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