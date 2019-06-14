Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика
ДТП произошло 13 июня
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 13 июня произошло ДТП по улице Дзержинского. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 30-летний водитель «Тойота Королла» с прицепом, при выезде с прилегающей территории сбил двухлетнего мальчика, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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