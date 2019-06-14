2019-06-14T15:40:12+03:00
Общество

Автор проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска приняла участие в вечеринке журнала Esquire

Она была там со своим мужем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: esquire.ruФото: esquire.ru
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Ижевчанка Наталья Османн, основательница проекта «Следуй за мной», побывала на вечеринке журнала Esquire*. Об этом сообщается на официальной странице журнала.

- На мероприятии были организованы две дискуссионные площадки и большой фуд-корт. Гости участвовали в дискуссиях, рассуждали о политике и стендапе вместе с главредом журнала, - сообщается на сайте.

Среди гостей фестиваля были замечены авторы проекта Follow Me To Наташа и Мурад Османн, художник Покрас Лампас, дизайнер Артем Кривда, актер Паша Табаков, писатель Вася Аккерман, актриса Ян Гэ, актер Александр Петров.

Напомним, Основательница проекта "Следуй за мной" Наталья Османн в большом интервью рассказала об Ижевске.

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*Эсквайр

#FollowMeTo India by Murad and Nataly Osmann.Join us and stay tuned www.FollowMeToTravel.com С радостью представляем вам первое видео из нашей прошлогодней поездки в Индию. This video was taken on our first trip to India. Composer: Igor Dyachenko Video editing: Valeria Vdovenko Styled by: Harper's Bazaar Bride India and Mohit Rai

ИСТОЧНИК KP.RU

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