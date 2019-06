Автор проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска приняла участие в вечеринке журнала Esquire

Ижевчанка Наталья Османн, основательница проекта «Следуй за мной», побывала на вечеринке журнала Esquire*. Об этом сообщается на официальной странице журнала.

- На мероприятии были организованы две дискуссионные площадки и большой фуд-корт. Гости участвовали в дискуссиях, рассуждали о политике и стендапе вместе с главредом журнала, - сообщается на сайте.

Среди гостей фестиваля были замечены авторы проекта Follow Me To Наташа и Мурад Османн, художник Покрас Лампас, дизайнер Артем Кривда, актер Паша Табаков, писатель Вася Аккерман, актриса Ян Гэ, актер Александр Петров.

Напомним, Основательница проекта "Следуй за мной" Наталья Османн в большом интервью рассказала об Ижевске.

*Эсквайр

