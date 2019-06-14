2019-06-14T14:04:42+03:00
Политика

Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность

Указ подписан 14 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сменится министр по физкультуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Действующий министр Наталья Гольцова освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписан 14 июня, - сообщает пресс-служба.

Уход Натальи Гольцовой связан со сменой места работы. О том, кто займет место министра пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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