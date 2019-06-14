Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-14T14:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии сменится министр по физкультуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Действующий министр Наталья Гольцова освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписан 14 июня, - сообщает пресс-служба.

Уход Натальи Гольцовой связан со сменой места работы. О том, кто займет место министра пока не сообщается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще не знаете чем заняться в выходные? Мы вам подскажем.

- Жизнь после шоу: Что стало с ижевчанами, которые участвовали в популярных ТВ-проектах? Журналист "Комсомолки" пообщался со звездами.

А ТАКЖЕ:

- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.

- Новый конкурс от «Комсомолки» с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU