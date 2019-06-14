Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность
В Удмуртии сменится министр по физкультуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Действующий министр Наталья Гольцова освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписан 14 июня, - сообщает пресс-служба.
Уход Натальи Гольцовой связан со сменой места работы. О том, кто займет место министра пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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