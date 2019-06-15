В Ижевске начали рисовать граффити в память о Децле

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-15T12:21:43+03:00

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На протяжении нескольких дней энтузиасты рисуют граффити в Ижевске в память о популярном российском рэп-исполнителе Кирилле Толмацком, больше известным под псевдонимом Децл. Идея запечатлеть его портрет уже давно витала в кругах его поклонников, однако к реализации приступили только сейчас.

Как рассказывает ижевчанка Наталья в своем аккаунте в «Инстаграм», в первый день работ полностью привели в порядок стену многоквартирного дома – выровняли ее и покрыли сине-голубым фоном. Далее стал появляться сам портрет поэта. Она уточняет, что разрешение от старшей по дому они получили.

Фото: Наталья Емельянова

По предварительным прогнозам, посмотреть на итоги работы можно будет уже сегодня. Рисунок располагается с торца дома №275 по улице Карла Маркса.

Напомним, что известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий стал чувствовать себя плохо после концерта в ресторане Ижевска. Пришлось вызвать скорую помощь, но врачи уже не успели ему помочь. Децл скончался. Позже следователи назвали официальную причину смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU