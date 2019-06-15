В Ижевске начали рисовать граффити в память о Децле
На протяжении нескольких дней энтузиасты рисуют граффити в Ижевске в память о популярном российском рэп-исполнителе Кирилле Толмацком, больше известным под псевдонимом Децл. Идея запечатлеть его портрет уже давно витала в кругах его поклонников, однако к реализации приступили только сейчас.
Как рассказывает ижевчанка Наталья в своем аккаунте в «Инстаграм», в первый день работ полностью привели в порядок стену многоквартирного дома – выровняли ее и покрыли сине-голубым фоном. Далее стал появляться сам портрет поэта. Она уточняет, что разрешение от старшей по дому они получили.
Фото: Наталья Емельянова
По предварительным прогнозам, посмотреть на итоги работы можно будет уже сегодня. Рисунок располагается с торца дома №275 по улице Карла Маркса.
Напомним, что известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий стал чувствовать себя плохо после концерта в ресторане Ижевска. Пришлось вызвать скорую помощь, но врачи уже не успели ему помочь. Децл скончался. Позже следователи назвали официальную причину смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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