Назначили временно исполняющего обязанности министра спорта Удмуртии
Соответствующий указ уже подписан
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Назначили временно исполняющего обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии. Им стал Денис Парахин, который ранее был первым заместителем министра.
Согласно указу, который был опубликован на официальном сайте главы и правительства республики, он приступает к своим обязанностям с 15 июня.
Напомним, что Наталья Гольцова, которая ранее занимала эта пост, освобождена от обязанностей в связи со сменой работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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