2019-06-15T16:57:49+03:00
Политика

Назначили временно исполняющего обязанности министра спорта Удмуртии

Соответствующий указ уже подписан
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Назначили временно исполняющего обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии. Им стал Денис Парахин, который ранее был первым заместителем министра.

Согласно указу, который был опубликован на официальном сайте главы и правительства республики, он приступает к своим обязанностям с 15 июня.

Напомним, что Наталья Гольцова, которая ранее занимала эта пост, освобождена от обязанностей в связи со сменой работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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