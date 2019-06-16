Инсталяцию «Сердце донора» открыли в ижевском парке
На аллее парка имени Кирова в Ижевска торжественно открыли инсталляцию «Сердце донора». Как уточняет пресс-служба Минздрава республики, инсталляция появилась в благодарность донорам Удмуртии.
Также в рамках мероприятия пять лучших региональных доноров, каждый из которых сдал от 30 до 70 литров крови, получил подарки и благодарности от ведомства. Особые награды за активное участие в развитие донорского движения в регионе вручили двум жителям: Герману Подгорному, сдавшему за 25-летний донорский стаж около 95 литров крови, и Нине Ведяниной, которая за свои 42 года донорства сдала около 112 литров крови.
Уточняется, что сейчас в Удмуртии проживает около 15 тысяч доноров, из них 4 тысячи являются почетными донорами России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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