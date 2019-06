Режиссер фильма «Лунный свет» остался под впечатлением от выступления Алины Загитовой

Режиссер фильма «Лунный свет» Брендон Барри остался под впечатлением от выступления чемпионки мира Алины Загитовой. Об этом написали на официальной фан-странице фигуристки.

- О боже! Это... Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это всё так чертовски красиво, - процитировали Брендона.

Напомним, саундтрек к фильму «Лунный свет» использовался в короткой программе Алины в сезоне 2017-2018.

Кстати, Минспорта России утвердило список в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20. В основной список у женщин вошли Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

