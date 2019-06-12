Режиссер фильма «Лунный свет» остался под впечатлением от выступления Алины Загитовой
Режиссер фильма «Лунный свет» Брендон Барри остался под впечатлением от выступления чемпионки мира Алины Загитовой. Об этом написали на официальной фан-странице фигуристки.
- О боже! Это... Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это всё так чертовски красиво, - процитировали Брендона.
Напомним, саундтрек к фильму «Лунный свет» использовался в короткой программе Алины в сезоне 2017-2018.
Кстати, Минспорта России утвердило список в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20. В основной список у женщин вошли Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
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ALINA ZAGITOVA - КП Чемпионат Европы 2018 SP European 2018 перевод комментариев B. ESP.Комментарии с британского канала Евроспорт. C Чемпионата Европы 2018 в Москве. Победа за месяц до Олимпиады! Наконец, идеальный прокат КП. Безумно завидую, тем, кто "покорен" Алиной раньше Олимпийских Игр и ЧЕ. Была такая возможность переживать все это вживую. Прекрасный, идеальный Черный Лебедь от Алины. Комментаторы Крис и Марк, немного предвзято "топят" за Каролину. НО! Все также (как и на юниорском уровне, и теперь уже в настоящем) постоянно упоминают в отношении Алины такие комплименты и всяческие синонимы: incredible, fenomenal, unbelievable!!! Момент истины - в самом конце, когда они предсказывают, как развернутся события на ОИ. Music rights (c) - Angels and Airwaves - Do It For Me Now. Clint Mansell - Black Swan OST Nicholas Britell - "Middle of the world" (Moonlight OST) #AlinaZagitova #EuropeanChampionship #BlackSwan
ИСТОЧНИК KP.RU
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