Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске
В Ижевск приехала тренироваться женская сборная по биатлону. Об этом написали на официальной странице в инстаграм Союза биатлонистов Удмуртии.
Фото: instagram.com/russianbiathlon/
- Женская сборная пашет в Ижевске. Сил вам, девчонки, - подписаны фотографии.
Фото: instagram.com/russianbiathlon/
Напомним, в сборную России по биатлону вошла спортсменка из Удмуртии – Анастасия Кайшева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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