Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-17T09:14:30+03:00

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В Ижевск приехала тренироваться женская сборная по биатлону. Об этом написали на официальной странице в инстаграм Союза биатлонистов Удмуртии.

Фото: instagram.com/russianbiathlon/

- Женская сборная пашет в Ижевске. Сил вам, девчонки, - подписаны фотографии.

Фото: instagram.com/russianbiathlon/

Напомним, в сборную России по биатлону вошла спортсменка из Удмуртии – Анастасия Кайшева.

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ИСТОЧНИК KP.RU