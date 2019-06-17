2019-06-17T10:46:38+03:00
Происшествия

Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой

Это случилось 16 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.kp.kzФото: www.kp.kz
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В Удмуртии двухлетняя малышка утонула в бочке с водой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 16 июня вечером в бочке с водой в одном из огородов Можгинского района было найдено тело двухлетней девочки. По предварительным данных она играла возле дома и упала в бочку с водой, - сообщает ведомство.

По факту гибели ребенка организована доследственная проверка, в ходе которой было осмотрено место происшествия, опрашиваются соседи и родственники ребенка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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