В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
В Ижевске 22 июня пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщают организаторы.
- В День памяти и скорби, 22 июня, активисты молодежных и других общественных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, - сообщают организаторы.
Акция пройдет в 04:00 в Сквере Победы у Вечного огня, в 10:00 у Монумента боевой и трудовой славы состоится митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны и возложение цветов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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