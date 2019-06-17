2019-06-17T11:38:41+03:00
Общество

В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»

Акция пройдет в Сквере Победы у Вечного огня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 22 июня пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщают организаторы.

- В День памяти и скорби, 22 июня, активисты молодежных и других общественных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, - сообщают организаторы.

Акция пройдет в 04:00 в Сквере Победы у Вечного огня, в 10:00 у Монумента боевой и трудовой славы состоится митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны и возложение цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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