В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-17T11:38:41+03:00

Акция пройдет в Сквере Победы у Вечного огня

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 22 июня пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщают организаторы.

- В День памяти и скорби, 22 июня, активисты молодежных и других общественных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, - сообщают организаторы.

Акция пройдет в 04:00 в Сквере Победы у Вечного огня, в 10:00 у Монумента боевой и трудовой славы состоится митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны и возложение цветов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске на 105 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны.

- Собрали для вас небольшой фоторепортаж, как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU