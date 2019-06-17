Ижевчанин трижды выстрелил в своего знакомого
В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что потерпевший 2 апреля 2019 года на почве ревности поругался со своим знакомым во дворе дома №126 по Воткинскому шоссе. В ходе ссоры произошла драка, далее обвиняемый достал пневматический пистолет и три раза выстрелил в потерпевшего, - сообщает ведомство.
Пули попали потерпевшему в затылок, спину и ногу, от чего мужчина потерял сознание. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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