Ижевчанин трижды выстрелил в своего знакомого

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-17T15:17:45+03:00

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В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что потерпевший 2 апреля 2019 года на почве ревности поругался со своим знакомым во дворе дома №126 по Воткинскому шоссе. В ходе ссоры произошла драка, далее обвиняемый достал пневматический пистолет и три раза выстрелил в потерпевшего, - сообщает ведомство.

Пули попали потерпевшему в затылок, спину и ногу, от чего мужчина потерял сознание. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU