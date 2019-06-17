На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-17T12:13:55+03:00

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В Удмуртии на 28-м км автодороги «Бураново – Киясово» Киясовского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 14 июня утром водитель машины «Сузуки-Гранд Витара» при выезде со второстепенной дороги, не пропустил машину «Опель», в результате произошло столкновение, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Сузуки» погиб, водитель второго автомобиля получил травмы.

Всего с 14 по 16 июня на дорогах республики произошло 22 ДТП с пострадавшими, в результате которых 5 участников дорожного движения погибли, из них один ребенок, 21 участника получили травмы, из них 8 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU