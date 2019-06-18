Очевидцы: в Ижевске выбросили пробирки, в том числе с кровью

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-18T10:33:16+03:00

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В соцсетях появились фотографии выброшенных пробирок, в том числе с кровью.

Фото: Дарья Кузнецова

- Такое же нельзя выкидывать. Пробирки с кровью и иглами свалили у барака. Ленина 59. Какое-то недобросовестное медучреждение, - написали в одной из групп «ВКонтакте».

Фото: Дарья Кузнецова

Журналист «Комсомолки» отправился на место, чтобы убедиться в достоверности выложенных фото. Все подтвердилось, пробирки лежат у заброшенного дома.

Фото: Дарья Кузнецова

При этом в окрестностях указанного адреса находится много медучреждений, сотрудники какого из них относятся так пренебрежительно к своей работе еще предстоит выяснить.

Фото: Дарья Кузнецова

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ИСТОЧНИК KP.RU