Очевидцы: в Ижевске выбросили пробирки, в том числе с кровью
В соцсетях появились фотографии выброшенных пробирок, в том числе с кровью.
Фото: Дарья Кузнецова
- Такое же нельзя выкидывать. Пробирки с кровью и иглами свалили у барака. Ленина 59. Какое-то недобросовестное медучреждение, - написали в одной из групп «ВКонтакте».
Фото: Дарья Кузнецова
Журналист «Комсомолки» отправился на место, чтобы убедиться в достоверности выложенных фото. Все подтвердилось, пробирки лежат у заброшенного дома.
Фото: Дарья Кузнецова
При этом в окрестностях указанного адреса находится много медучреждений, сотрудники какого из них относятся так пренебрежительно к своей работе еще предстоит выяснить.
Фото: Дарья Кузнецова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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