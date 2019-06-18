2019-06-18T09:51:22+03:00
Общество

Нацпроект поможет обеспечить жильем молодые семьи Удмуртии

В 2019 году соцвыплату получили 74 молодых семьи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии готовится заявка на участие в программе обеспечения жильем молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

- Заявка на участие в программе формируется на 2020, 2021 и 2022 годы. В бюджете республики на эти годы заложено 30 млн рублей ежегодно. Объем федеральных средств, которые одобрят для Удмуртии будут известны по итогам отбора Минстроем России, - сообщает ведомство.

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, молодые семьи должны обратиться в администрацию по месту жительства. На данный момент семьи могут попасть в программу 2021 года.

В 2019 году свидетельства на соцвыплату в Удмуртии получили 74 молодых семьи. Потратить выплату можно на строительство дома, а также на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках. При этом соцвыплата может быть направлена на погашение ипотеки, но только если семья была признана нуждающейся в жилье в момент получения кредита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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