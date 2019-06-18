Активисты нашли дефекты на ремонтируемых участках в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-18T09:27:11+03:00

На этот раз проверка была в Можге

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии активисты Общероссийского народного фронта проверили качество ремонта дорог в Можге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Замечания у активистов были к качеству ремонта на улице Пролетарская.

- Работы выполнены неаккуратно, особенно обочины. Ширина составляет всего 60 -70 см вместо нормативного одного метра. Водоотведения нет, поэтому уже сейчас обочина начинает разрушаться. Неудовлетворительно сделан подъезд к остановке общественного транспорта и съезд на одном из перекрестков. Много вопросов к проведенной дефектовке данной дороги. При таком подходе к ремонту дорога уже будущей весной начнет разрушаться, а значит, это выброшенные деньги. Не оборудован до конца по всем нормативам безопасности дорожного движения пешеходный переход у трех образовательных учреждений, - рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Андрей Цаплин.

Также по словам Андрея Цаплина, из всех четырех проверенных участков Пролетарская стала аутсайдером по качеству выполненного ремонта. Активисты в обязательном порядке будем держать под контролем ремонт дорог в Можге. Возможно, в ближайшее время вновь будет проверка.

В этом году в Можге должны привести в порядок 14 участков, в 2018 г. в городе дорожный ремонт не проводился.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 20 июня в Ижевске начнется новый этап гидравлических испытаний с отключением горячей воды. Все адреса, которые попадают под отключения по ссылке.

- В Удмуртии разыскивают очевидцев смертельного ДТП.

- Хорошие новости! В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова.

ИСТОЧНИК KP.RU