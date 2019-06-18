2019-06-18T12:54:01+03:00
Происшествия

В Ижевске машина сбила девушку с ребенком на руках

ДТП произошло 17 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 17 июня напротив дома №66 по улице Буммашевская машина сбила девушку с ребенком на руках. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Неустановленный водитель на неустановленной машине сбил 22-летнюю девушку с годовалым ребенком на руках, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

Внимание, розыск очевидцев ДТП! Убедительная просьба к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701

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- Очевидцы в соцсетях сообщают, что за одним из заброшенных домов в Ижевске выбросили много пробирок, в том числе с кровью. Журналист "Комсомолки" отправился на место, что он там обнаружил, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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