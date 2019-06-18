В Ижевске машина сбила девушку с ребенком на руках
В Ижевске 17 июня напротив дома №66 по улице Буммашевская машина сбила девушку с ребенком на руках. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Неустановленный водитель на неустановленной машине сбил 22-летнюю девушку с годовалым ребенком на руках, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик получил травмы.
Внимание, розыск очевидцев ДТП! Убедительная просьба к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Удмуртии разыскивают очевидцев смертельного ДТП.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Очевидцы в соцсетях сообщают, что за одним из заброшенных домов в Ижевске выбросили много пробирок, в том числе с кровью. Журналист "Комсомолки" отправился на место, что он там обнаружил, читайте на сайте.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»