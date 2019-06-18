2019-06-18T13:17:17+03:00
Происшествия

Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали в Удмуртии

Задержанный был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

- Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из кафе. На месте оказалось, что неизвестный мужчина у кафе поругался с посетителем. В ходе конфликта ударил его в шею ножом, - сообщает ведомство.

После случившегося мужчина убежал. В ходе розыска подозреваемый был обнаружен во дворе одного из домов, недалеко от места происшествия. При виде патруля подозреваемый пытался скрыться, но был задержан и передан полицейским. Задержанным оказался 41-летний глазовчанин, ранее судимый.

Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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