Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали в Удмуртии
В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.
- Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из кафе. На месте оказалось, что неизвестный мужчина у кафе поругался с посетителем. В ходе конфликта ударил его в шею ножом, - сообщает ведомство.
После случившегося мужчина убежал. В ходе розыска подозреваемый был обнаружен во дворе одного из домов, недалеко от места происшествия. При виде патруля подозреваемый пытался скрыться, но был задержан и передан полицейским. Задержанным оказался 41-летний глазовчанин, ранее судимый.
Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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