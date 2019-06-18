Спрос на свадебные платья в Ижевске вырос на 43%
В Ижевске за год вырос спрос на свадебные платья. Об этом сообщают специалисты Авито.
При этом за год свадебные платья подорожали на 9,6% и в среднем стоят 7700 рублей. Самое дорогое платье обойдется представительницам Иркутска – 13500 рублей.
Также в рейтинге по желанию создать семью Ижевск оказался на 17 строчке. Больше всего хотят выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. Меньше всего - жительницы Перми, Красноярска и Москвы.
Специалисты отмечают, что местные невесты отличаются стройностью – 43,9% выбирают платья размера 42-44.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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