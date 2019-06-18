2019-06-18T14:23:18+03:00
Общество

Спрос на свадебные платья в Ижевске вырос на 43%

В рейтинге по желанию создать семью Ижевск оказался на 17 месте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске за год вырос спрос на свадебные платья. Об этом сообщают специалисты Авито.

При этом за год свадебные платья подорожали на 9,6% и в среднем стоят 7700 рублей. Самое дорогое платье обойдется представительницам Иркутска – 13500 рублей.

Также в рейтинге по желанию создать семью Ижевск оказался на 17 строчке. Больше всего хотят выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. Меньше всего - жительницы Перми, Красноярска и Москвы.

Специалисты отмечают, что местные невесты отличаются стройностью – 43,9% выбирают платья размера 42-44.

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- Есть хорошие новости для ценителей театра.

- Как молодые семьи могут попасть в программу по предоставлению жилья, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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