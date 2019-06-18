Ижевчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска»
В Ижевске состоятся показы спектаклей-номинантов и лауреатов Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» сезона 2017-2018. Об этом сообщается в группе Русского драмтеатра Удмуртии.
Показы состоятся со 2 по 11 ноября. На сцене Русского драмтеатра покажут такие спектакли, как: «Волк и овцы» (Москва), «Золушка» (Петрозаводск), «Время секонд хэнд» (Омск), «Зулейха открывает глаза» (Уфа), «Корабль дураков» (Новокуйбышевск), «Король Лир» (Ижевск).
Также в республиканском театре кукол покажут спектакль «Петр и Феврония Муромские» (Москва).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Водитель, который сбил девушку с ребенком на руках, скрылся.
- Как молодые семьи могут попасть в программу по предоставлению жилья, читайте на сайте.
А ТАКЖЕ:
- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Король Лир Русском драмтеатре Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»