Ижевчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-18T13:15:37+03:00

Показы пройдут со 2 по 11 ноября

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В Ижевске состоятся показы спектаклей-номинантов и лауреатов Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» сезона 2017-2018. Об этом сообщается в группе Русского драмтеатра Удмуртии.

Показы состоятся со 2 по 11 ноября. На сцене Русского драмтеатра покажут такие спектакли, как: «Волк и овцы» (Москва), «Золушка» (Петрозаводск), «Время секонд хэнд» (Омск), «Зулейха открывает глаза» (Уфа), «Корабль дураков» (Новокуйбышевск), «Король Лир» (Ижевск).

Также в республиканском театре кукол покажут спектакль «Петр и Феврония Муромские» (Москва).

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Король Лир Русском драмтеатре Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU