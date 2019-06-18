Подозреваемого в поджоге машины задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-18T14:17:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержан подозреваемый в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Ночью в Воткинске у потерпевшего сгорела машина «Фольксваген». Владелец успел погасить пламя, но у машины частично обгорели пластиковые изделия между капотом и лобовым стеклом, повреждено лакокрасочное покрытие, - сообщает ведомство.

По результатам экспертизы было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Сотрудникам полиции он пояснил, что поджог машину из-за личных неприязненных отношений к семье потерпевшего.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Минздрав Удмуртии прокомментировал инцидент с выброшенными пробирками.

- Очередная потасовка у кафе закончилась трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU