2019-06-18T14:17:40+03:00
Происшествия

Подозреваемого в поджоге машины задержали в Удмуртии

Подозреваемый даже назвал причину поджога
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержан подозреваемый в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Ночью в Воткинске у потерпевшего сгорела машина «Фольксваген». Владелец успел погасить пламя, но у машины частично обгорели пластиковые изделия между капотом и лобовым стеклом, повреждено лакокрасочное покрытие, - сообщает ведомство.

По результатам экспертизы было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Сотрудникам полиции он пояснил, что поджог машину из-за личных неприязненных отношений к семье потерпевшего.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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