Подозреваемого в поджоге машины задержали в Удмуртии
В Удмуртии сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержан подозреваемый в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Ночью в Воткинске у потерпевшего сгорела машина «Фольксваген». Владелец успел погасить пламя, но у машины частично обгорели пластиковые изделия между капотом и лобовым стеклом, повреждено лакокрасочное покрытие, - сообщает ведомство.
По результатам экспертизы было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Сотрудникам полиции он пояснил, что поджог машину из-за личных неприязненных отношений к семье потерпевшего.
На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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