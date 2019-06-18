В Минздраве Удмуртии прокомментировали инцидент с выброшенными пробирками

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-18T13:20:12+03:00

Их обнаружили за заброшенным бараком в Ижевске

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Минздрав Удмуртии прокомментировал инцидент с выброшенными пробирками на улице Ленина, 59.

- По сообщениям в соцсетях о пробирках, найденных в овраге, расположенном недалеко от дома по адресу ул. Ленина, 59, в больницах, подведомственных МЗ Удмуртии, начата служебная проверка. По результатам будет дана информация, - сообщает Минздрав региона.

Также ситуацией заинтересовалась республиканская прокуратура. Старший помощник прокурора Удмуртии рассказала о дальнейших действиях ведомства.

- Информацию, которая размещена в социальной сети ВКонтакте, направили для проведения проверки в Министерство здравоохранения Удмуртии и в органы полиции. Минздрав проведет проверку и о результатах сообщит в Прокуратуру республики; полиция со своей стороны проведет проверку на предмет криминала, - пояснила Олеся Федчишина.

Напомним, очевидцы в соцсетях сообщили, что за одним из заброшенных домов в Ижевске выбросили много пробирок, в том числе с кровью. Журналист "Комсомолки" отправился на место, что он там обнаружил, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU