«Удмуртавтодор» возглавил экс-советник главы республики
Ранее этот пост занимал Владимир Ястреб
Фото: удмурт-автодор.рф
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«Удмуртавтодор» возглавил Михаил Хренов, ранее ушедший с поста советника главы Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Решение о назначении приняли на общем собрании акционеров. Михаил Хренов сменил на этом посту гендиректора Владимира Ястреба, возглавлявшего предприятие с 2017 года.
Отметим, что новый руководитель уже приступил к исполнению своих обязанностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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