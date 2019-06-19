2019-06-19T05:58:17+03:00
Общество

«Удмуртавтодор» возглавил экс-советник главы республики

Ранее этот пост занимал Владимир Ястреб
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: удмурт-автодор.рфФото: удмурт-автодор.рф
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«Удмуртавтодор» возглавил Михаил Хренов, ранее ушедший с поста советника главы Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Решение о назначении приняли на общем собрании акционеров. Михаил Хренов сменил на этом посту гендиректора Владимира Ястреба, возглавлявшего предприятие с 2017 года.

Отметим, что новый руководитель уже приступил к исполнению своих обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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