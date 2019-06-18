39 пляжей в Удмуртии планируют открыть летом
В Удмуртии уже открылись пять пляжей. Четыре из них доступны для каждого: Ижевский городской, около спорткомплекса «Чекерил», у Молдаванского пруда, городской пляж города Можги. Всего планируют открыть 39 мест массового купания.
Зоны рекреации, в том числе пляжи, устанавливаются по согласованию с органами охраны природы, санитарно-эпидемиологического осмотра и государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
Фото: Анастасия Захарова
- Мы проверяем пляжи по заявкам. К сожалению, собственники не всегда обращаются с просьбой провести проверку. Напомню, что в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, местах массового отдыха населения, охране их жизни и здоровья возложено на органы местного самоуправления, - рассказал старший государственный инспектор ГИМС Роман Щетников.
Проверки будут длиться практически все лето. В ГИМС заверили, что на санкционированных пляжах никто не тонул как минимум с 2010 года.
Фото: Анастасия Захарова
-У нас дежурят спасатели. Ежегодно они проходят инструктаж. Была пара инцидентов, но спасатели очень оперативно среагировали. Пляж работает с 10 утра до 6 вечера, но если люди еще отдыхать остаются, следим за ними и после закрытия пляжа, - говорит Арман Клоян, владелец пляжа у Молдаванского пруда.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
- К пляжам предъявляют следующие требования:
- Наличие ведомственных спасательных постов
- Ограждение береговой линии, ее соответствие санитарным и противопожарным нормам
- Водолазное обследование и очистка дна водоема от опасных предметов, постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метров
- В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 м в секунду
- Наличие буйков оранжевого цвета и зоны для тех, кто не умеет плавать
- Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, должны быть надежно закреплены и соединены с берегом мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила. Мостки нужно испытать на рабочую нагрузку, на них должен быть сплошной настил
- На пляжах должны дежурить медики
- Должны быть обеспечены транспорт, радиосвязь и телефонная связь
- На пляжах должны быть мачты для желтого флага или черного шара. Желтый флаг обозначает, что купание разрешено, а черный шар – что запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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