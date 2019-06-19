2019-06-19T06:25:48+03:00
Общество

Депутата Госсовета Удмуртии оштрафовали за препятствия пикету

Акция протеста проходила в соответствии с законодательством
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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фото: архив редакциифото: архив редакции
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Депутата Госсовета Удмуртии Вадима Исупова оштрафовали за воспрепятствование проведению пикета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества, инцидент произошел в Воткинске.

18 марта 2019 года Вадим Исупов встретил у ухода в администрацию Воткинска мужчину, который проводил соответствующий законодательству РФ одиночный пикет. Депутат вырвал из рук протестующего плакат и порвал. На суде народный избранник подтвердил обстоятельства:

- Пояснил, что просил гражданина убрать плакат, тот отказывался, – говорится в сообщении.

Суд приговорил Вадима Исупова к штрафу в 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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