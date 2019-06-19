Депутата Госсовета Удмуртии оштрафовали за препятствия пикету

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-19T06:25:48+03:00

Акция протеста проходила в соответствии с законодательством

Изменить размер текста: A A

Депутата Госсовета Удмуртии Вадима Исупова оштрафовали за воспрепятствование проведению пикета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества, инцидент произошел в Воткинске.

18 марта 2019 года Вадим Исупов встретил у ухода в администрацию Воткинска мужчину, который проводил соответствующий законодательству РФ одиночный пикет. Депутат вырвал из рук протестующего плакат и порвал. На суде народный избранник подтвердил обстоятельства:

- Пояснил, что просил гражданина убрать плакат, тот отказывался, – говорится в сообщении.

Суд приговорил Вадима Исупова к штрафу в 10 тыс. рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Общественная палата Ижевска сформирует приоритетный список дорог для ремонта в 2020 году (подробнее)

«Удмуртавтодор» возглавил экс-советник главы Удмуртии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU