Депутата Госсовета Удмуртии оштрафовали за препятствия пикету
Депутата Госсовета Удмуртии Вадима Исупова оштрафовали за воспрепятствование проведению пикета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества, инцидент произошел в Воткинске.
18 марта 2019 года Вадим Исупов встретил у ухода в администрацию Воткинска мужчину, который проводил соответствующий законодательству РФ одиночный пикет. Депутат вырвал из рук протестующего плакат и порвал. На суде народный избранник подтвердил обстоятельства:
- Пояснил, что просил гражданина убрать плакат, тот отказывался, – говорится в сообщении.
Суд приговорил Вадима Исупова к штрафу в 10 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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