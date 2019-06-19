Двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: одного из фигурантов дела заключили под стражу

СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-19T06:53:52+03:00

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Обвиняемого в пособничестве в совершении разбойного нападения, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 33, п. п. «б», «в» ч. 4. ст. 162 УК РФ Максима Мартыненко заключили под стражу на два месяца, по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества.

- Решение суда мотивировано тем, что мужчина обвиняется в особо тяжком деянии корыстной направленности против жизни и здоровья человека, соучастники деяния в настоящее время не задержаны, - сказано в сообщении.

Напомним, что Максима Мартыненко задержали по подозрению в совершении преступлений, после того, как 14 июня в Ижевске в квартире на улице Холмогорова обнаружили трупы двух мужчин, отца и сына, с признаками насильственной смерти. Еще двое подозреваемых находятся в розыске: Рогозин Игорь Андреевич, 12.12.1987 г.р., уроженец г. Можга, и Баранов Георгий Александрович 07.06.1978 г.р. прож. г. Ижевск ул. Красноармейская 76-159.

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ИСТОЧНИК KP.RU